Актер Микки Рурк отказался от денег, которые ему собирали всем миром на жилье

На днях в Сети распространились фотографии прославленного актера Микки Рурка. Артист стал известен после того, как сыграл главную мужскую роль в эротическом фильме "9 1/2 недель".

С тех пор прошло много лет, сейчас Микки Рурк забросил кинокарьеру и ведет крайне закрытый образ жизни. Поэтому, вероятно, когда люди увидели свежие снимки 73-летнего артиста, на которых тот выглядит совершенно неузнаваемым и дряхлым, были так неприятно поражены.

А потом они и вовсе узнали, будто Микки Рурк переживает тяжелые времена, ему якобы не хватает денег на аренду жилья. Тогда многочисленные поклонники по всему миру решили скинуться артисту. Немедленно была организована кампания в поддержку голливудского актера.

Вот только оказалось, что прославленной голливудской звезде, хоть и находящейся в забвении, финансовая помощь не нужна. В своих социальных сетях Микки Рурк с собакой на руках записал видеообращение. Для начала он заявил, что до последнего не был в курсе существования этой "позорной" кампании, и призвал всех, кто уже перевел деньги, вернуть их.

"Это не моя инициатива. Если бы мне нужны были деньги, я бы не стал просить милостыню. Я бы лучше засунул себе пистолет в задницу и нажал на курок", - в свойственной себе манере заявил Микки Рурк на официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".