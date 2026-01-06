Первые итоги встречи "коалиции желающих" в Париже

В Париже состоялась встреча "коалиции желающих". Об итогах переговоров лидеров Великобритании, Франции и Украины рассказал спецпосланник США по украинскому урегулированию Стив Уиткофф.

В частности, он отметил значительный прогресс по нескольким направлениям, включая рамочную программу гарантий безопасности и план развития Украины. По его словам, в Вашингтоне согласны с подходом, что прочные гарантии безопасности и экономические обязательства являются ключом к обеспечению устойчивого мира на Украине, передает РИА Новости.

Кроме того, Уиткофф сообщил, что США надеются на компромисс по вопросу территорий на Украине. Американские переговорщики готовы сделать все для мира, уверяет он.

Также предполагается, что Великобритания будет участвовать в возглавляемой США миссии по наблюдению за прекращением огня на Украине после остановки конфликта. При этом после достижения мира ФРГ может разместить силы "на прилегающей к ней территории НАТО".

Британский премьер-министр Кир Стармер и вовсе заявил, что Великобритания и Франция создадут военные базы на Украине после прекращения огня. В свою очередь, Польша обеспечит логистическое обеспечение гарантий безопасности Украины.