В храме Христа Спасителя началось Рождественское богослужение. Литургию возглавил Патриарх Кирилл.

Президент России Владимир Путин встречает Рождество в одном из храмов Подмосковья. Вместе с российским лидером светлый праздник встречают военнослужащие и их семьи, сообщил Дмитрий Песков 7 января.

Также Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово.

"Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение. С чувством глубокого удовлетворения отмечу огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодёжи. Религиозные организации уделяют неустанное внимание делам милосердия и благотворительности, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, многое делают для гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога в нашей стране. Такая важная, востребованная работа достойна самого искреннего признания", — говорится в телеграмме президента России.

Патриарх Кирилл также поздравил россиян с Рождеством Христовым. Епископ заявил, что Бог отвечает на все наши вопросы безграничной любовью. По его словам, веря в Иисуса, человек находит смысл жизни и свое предназначение.