Путин поздравил участников СВО и их семьи с Рождеством

Президент России Владимир Путин после рождественской службы выступил перед гражданами. Он поздравил участников СВО и их семьи с Рождеством.

"Чтобы удача и ангел-хранитель всегда были рядом с вами. Благодарю вас за службу Отечеству", — пожелал им Путин.

Также российский лидер заявил, что дети бойцов СВО по праву могут гордиться своими родителями, как всегда в России гордились своими воинами.

Путин добавил, что воины России всегда по поручению Господа исполняют святую миссию защиты Отечества. По его словам, представители всех конфессий России радуются общим победам, победа всегда одна на всех.