США потребовали от Венесуэлы разорвать экономические связи с Россией, КНР, Кубой и Ираном, сообщило ABC News 7 января.

По сведениям источников телеканала, от Каракаса также требуют согласия на "эксклюзивное сотрудничество с США в сфере нефтепроизводства". Сегодня Трамп заявил, что власти Венесуэлы передадут США до 50 млн баррелей нефти для продажи.

Тем временем Венесуэла объявила недельный траур по погибшим военным и гражданским лицам в результате агрессии Соединенных Штатов 3 января.

В тот день во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Венесуэла подверглась военной агрессии со стороны США.

Спустя время Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли удары по Венесуэле. Также глава Белого дома утвердил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны.