Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

С праздником Рождества Христова всех православных поздравил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Предстоятель напомнил, что в трудных и, казалось бы, безвыходных ситуациях Господь всегда остается с верующими и отвечает голосом совести, вложенной в душу каждого человека. Веруя в Христа, прихожане находят ответы на вопросы о смысле жизни и о своем предназначении.

Мы знаем, веруем и проповедуем, что с нами всегда пребывает Господь, который, как пишет апостол Павел, вчера и сегодня и вовеки тот же. Он не отстраненный наблюдатель и не жестокий каратель, не абстрактная идея и не безразличная сила, а живой, любящий, милующий отец. И какими бы тревожными, непредсказуемыми, трудными и безысходными не казались подчас обстоятельства нашей жизни, Христос был и неизменно будет нашим Спасителем. Он и есть тот самый единственный и неиссякаемый источник всех благ. Несокрушимое основание, опираясь на которое только и возможно созидать настоящую, исполненную непреходящего смысла и достоинства человеческую жизнь. С праздником вас мои дорогие, с Рождеством Христовым.