Собянин назвал Рождество праздником, который побуждает к добрым делам и поступкам

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех верующих с Рождеством Христовым.

Этот праздник, отметил глава города, дарит людям свет, укрепляет веру, побуждает к добрым делам и поступкам.

"В эти дни на улицы, площади и пешеходные зоны вновь пришло любимое "Путешествие в Рождество". На фестивальных площадках каждый найдет себе занятие по душе и сможет сделать что-то хорошее для тех, кто нуждается в нашей помощи и поддержке", - написал в посте мэр.

Он пожелал всем здоровья, благополучия и всего самого доброго.