Европейцы планируют развернуть на Украине многонациональные силы

Киев продолжит получать военную поддержку, а в будущем на Украине европейцы планируют развернуть многонациональные силы. Это следует из декларации, которую согласовали по итогам встречи так называемой "коалиции желающих". Она состоялась накануне вечером в Париже. Впервые на ней очно присутствовали представители США.

Декларацию о намерениях подписали премьер Великобритании Стармер, президент Франции Макрон, а также Зеленский. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вопрос о возможном участии своих военных сначала вынесет на обсуждение в национальном парламенте. Пока же стороны договорились создать координационный центр со штабом в Париже.

Сообщается, что за контроль режима прекращения огня будут отвечать США. Елисейский дворец поддержал планы Киева по содержанию ВСУ на уровне 800 тысяч человек после завершения конфликта. В свою очередь, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф утверждает: достигнут прогресс по гарантиям безопасности и концепции экономического восстановления Украины.

Еще один раунд переговоров пройдет 7 января.