The Times назвала четыре возможных способа присоединения Гренландии к США

Газета The Times в своем материале назвала четыре возможных способа присоединения Гренландии к США.

Первый способ предполагает вторжение на остров и оккупацию, второй - покупку Гренландии у Дании с обещанием местному населению крупных инвестиций в экономику острова.

Третий способ подразумевает заключение Договора о свободной ассоциации. Четвертый варант - сохранение статуса Гренландии как территории Дании с одновременным увеличением военного присутствия США на острове.

Ранее в Белом доме усомнились в законности контроля Дании над Гренландией. Замглавы администрации США Стивен Миллер заявил следующее: непонятно, на чем основаны территориальные претензии Копенгагена на эту местность.