Подписанная в Париже декларация о гарантиях безопасности для Украины оказалась урезанной по сравнению с первоначальным вариантом, пишет Politico.

Так, из последней версии убрали часть пунктов, касающихся Соединенных Штатов. В документе сказано, что американцы окажут содействие в механизме мониторинга и верификации режима прекращения огня. Однако упоминание об участии США в многонациональном контингенте было убрано.

Кроме того, исчез и пункт, в котором говорилось, что американские военные "поддержат многонациональные силы в случае нападения и помогут разведкой и логистикой".

Следующий раунд переговоров так называемой "коалиции желающих" пройдет 7 января.