Вертолеты огневой поддержки берут курс на Дружковку. Город не большой, но важный. Он - как южные ворота к Славянску и Краматорску. И чтобы эти ворота снести, необходимо лишить противника двух факторов. Укреплений и техники. Собственно, эту задачу сегодня и решают российская авиация и артиллерия.

Артподготовка - залог успешного продвижения. По позициям ВСУ бьют гаубицы и самоходки. При таком мощном накате российским войскам удалось за несколько дней Нового года развернуть пусть и не торопливое, но масштабное наступление на агломерацию. И сейчас решающее значение определяет не скорость, а тяжелый калибр.

"Чугун" на позиции ВСУ сегодня прилетает одновременно с трех сторон. Основное наступление идет вдоль трассы на Славянск. Иллюзий у российских военных нет - противник хорошо окопался. Но и ресурса эти окопы и траншеи удерживать у ВСУ тоже нет. По крайней мере - по всему фронту. Националисты бросили Северск. В прочном полукольце их гарнизон в Лимане. Бандеровцев в Дружковке, ежедневно засыпают десятки авиабомб и сотни снарядов. До окраин Славянска остается меньше 15 километров.

Под таким же натиском - город Орехов. Последний мощный форпост ВСУ на юге. С каждым днем российские мотострелки подбираются к нему все ближе. На отбитые у противника опорные пункты или лесополосы подтягивают минометы. Сегодня эти мобильные группы - настоящая головная боль для националистов на переднем крае. И не только потому, что бойцы легко меняют огневые точки и засечь их - та еще проблема. А потому, что подвижная артиллерия начала работать в связке с воздушной разведкой.

Точность ВС России обернулась для ВСУ катастрофическими потерями и в бронетехнике. Только танков за минувший год сожжено более 350 единиц. Из них 30 - это "Абрамсы", "Леопарды" и М-55. У противника, по разным оценкам, еще остаются примерно 500 машин. Но проблема в том, что большая часть - еще советского образца и запчастей к ним нет. Как, впрочем, и к натовским, которые в европейских странах давно были списаны.