Собянин: 600 тыс. работников горхозяйства заботятся о Москве в новогодние дни

Необычный офис под стеклянным куполом не бывает пустым ни днем, ни ночью. Для этих людей Новый год или Рождество - не повод отдыхать. Центр управления Комплекса городского хозяйства работает в круглосуточном режиме. Отсюда следят за тем, что происходит в столице. Бесконечный поток информации от различных служб поступает на компьютеры и выводится на огромный экран. Вся жизнь города - как на ладони.

"Это энергопотребление ресурсов города, это теплоснабжение, это электроснабжение, водоснабжение и т.д. С левой стороны выпадающим списком приходят критичные события", - говорит Денис Наумов, начальник отдела организации оперативной работы центра КГХ.

Экран пестрит разноцветными точками. Все это события, на которые должны обратить внимание специалисты центра. Бордовым обозначены серьезные проблемы, желтыми - некритичные. Произошел пожар, столкнулись автомобили, отключили горячую воду в жилом комплексе или сломался лифт - об этом моментально узнают сотрудники.

"При возникновении чрезвычайной ситуации первичная информация собирается в течение пяти минут для доклада уполномоченному лицу для принятия им управленческих решений по ликвидации данной чрезвычайной ситуации", - продолжает Наумов.

Аналитики досконально изучают сотни показателей, которые напрямую влияют на качество жизни в Москве. В ситуационном зале работают несколько десятков специалистов. И каждый занимается своим вопросом. В сутки все эти люди могут обработать около 60 тысяч обращений. Причем стараются не просто оперативно решить проблему, но и проанализировать ее причины.

С появлением центра работа городских организаций стала более эффективной и слаженной.

"Объективные данные расчетов показывают, что это в два с лишним раза быстрее реакция на те или иные аварии и критические события в городе Москве", - отметил руководитель центра управления Комплекса городского хозяйства Евгений Балашов.

И хотя центр успешно контролирует работу всех служб, у каждой профильной организации есть и свои диспетчерские комплексы. В Москве около девятнадцати тысяч километров тепловых сетей. За их состоянием в круглосуточном режиме следят сотрудники "МОЭК". Современные технологии помогают в кратчайшие сроки устранять возникшие проблемы. А, например, "Мосгаз" из собственного диспетчерского центра управляет всем газовым комплексом столицы.

"В единую диспетчерскую поступает информация о состоянии жизненно важных систем столицы из 50 разных источников, в том числе от жителей города. За наружным освещением и архитектурно-художественной подсветкой следит Центр управления сетями АО "ОЭК". Диспетчеры "Россети Московский регион" круглосуточно мониторят бесперебойную работу свыше ста высоковольтных подстанций Москвы", - рассказал в посте Сергей Собянин.

Современный комплекс городского хозяйства - это 600 тысяч специалистов, десятки направлений работы. Жизнь мегаполиса полностью зависит от грамотного и рационального контроля за всеми его системами.