"Чебурашка 2" продолжает покорять российский кинопрокат

"Чебурашка 2" с каждым сеансом набирает высоту. Уже побит прошлогодний рекорд по сборам. За шесть дней проката - почти три с половиной миллиарда рублей! Сильные конкуренты позади. Зрители - в восторге.

Сергей Гармаш - суровый, но справедливый крокодил Гена - после съемок в живописной Абхазии успел отдохнуть. Но из образа так и не вышел.

"Я этого не забуду никогда в жизни! До конца своих дней буду вспоминать, как это было. Потому что это было очень здорово", - говорит он.

Елена Яковлева - она же Римма Шапокляк - все такая же стильная. Главное для нее в этой работе - не столько идеальный внешний вид, сколько правда жизни.

"Это - самое сложное. Сделать сказку и сохранить жизнь, какая она есть. Ни туда плюсануть, ни сюда. Просто у нас хороший режиссер", - отметила она.

Для режиссера Дмитрия Дьяченко продолжение истории про Чебурашку стало испытанием - нельзя было обмануть ожидания зрителей.

"Я по себе сужу - я страшно любил убегать. И здесь практически про меня, потому что Чебурашка тоже убегает", - говорит постановщик.

Пушистый герой повзрослел, поумнел, начитался. Проблемы у него стали посерьезнее. Решать их приходится в экстремальных условиях, чтобы помочь самым близким и любимым. Зритель это чувствует.

Первый Чебурашка покорил сердца 22 миллионов зрителей, став национальным хитом. Второй наверняка не подкачает. Потому что доброты и семейного тепла много не бывает.