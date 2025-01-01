Устала от постоянной боли: названа причина смерти Брижит Бардо

Журнал Paris Match сообщил со ссылкой на мужа Брижит Бардо, что актриса умерла от рака.

Мужчина рассказал, что после двух операций артистка сильно ослабла. Кроме того, она страдала от постоянных болей в спине. В результате Бардо просто "утратила желание жить".

Как уточнил супруг актрисы, Бардо отказалась от привычных радостей. А близкие старались оградить ее от плохих новостей. В частности, от нее скрывали известия о смерти друзей и знакомых.

Брижит Бардо умерла 28 декабря 2025-го в 91 год. За свою многолетнюю карьеру она снялась в 48 картинах, участвовала в многочисленных музыкальных программах и записала порядка 80 песен.