Кабмин Британии выставит на голосование вопрос об отправке войск на Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство страны выставит на голосование в парламенте вопрос об отправке войск на Украину после прекращения огня.

По словам Стармера, они с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским согласовали декларацию, в которой закреплено намерение разместить войска в случае мирной сделки.

О деталях британский премьер, которого цитирует ТАСС, обещал рассказать в отдельном заявлении.

"Если войска будут развернуты в рамках подписанной декларации, я поставлю этот вопрос на голосование в Палате [общин]", - добавил политик.