США ослабят санкции против Венесуэлы

Телеканал CNBC сообщил со ссылкой на близкие к Белому дому источники, что власти США намерены отменить часть санкций против Венесуэлы.

Кроме того, сообщается, что поставки из Венесуэлы для США до 50 миллионов баррелей нефти являются лишь первой партией данного товара - продажи нефти продолжатся и впредь.

Ранее военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро, подозреваемого в причастности к наркоторговле, и вывезли его в США. 5 января вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве временного президента страны.