Минтранс выпустил заявление по ситуации с танкером "Маринера"

Министерство транспорта России сообщило, что Военно-морские силы США 7 января около 15:00 по Москве высадились на судно "Маринера" в открытом море. Связь с судном была утеряна.

Уточняется, что танкер 24 декабря получил временное разрешение на плавание под государственным флагом России.

Никакое государство не имеет права применять силу в отношении надлежащим образом зарегистрированных судов, подчеркнули в ведомстве (цитаты по ТАСС).

Ранее Европейское командование ВС США подтвердило задержание российского нефтяного танкера "Маринера" в Атлантическом океане за "нарушение американских санкций".