Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака: не вступайте в пустые споры

Овны

Ваш телефон сегодня будет разрываться от уведомлений. Самое время перепроверить планы на рабочую неделю — тени прошлого всё еще могут путать карты.

Тельцы

Ваш личный денежный день! Звезды намекают: пора пересчитать накопления или побаловать себя качественной вещью, которая прослужит долго. Денежки, как известно, любят счет и порядок.

Близнецы

Информации будет много, но важно фильтровать сообщения. Не вступайте в пустые споры — берегите время для реальных дел.

Раки

Время замедлиться и уйти в тень. Уединение сегодня — не признак грусти, а способ восстановить батарейку. Послушайте свой внутренний голос: он точно знает, что вам сейчас нужно.

Львы

Не бойтесь делиться своими идеями — даже самые безумные из них могут найти поддержку у единомышленников.

Девы

Ваши карьерные амбиции выходят на первый план. Самое время набросать в блокноте список целей на ближайший квартал. Сатурн поможет сделать этот план четким и достижимым.

Весы

Звезды зовут в дорогу или хотя бы в книжный магазин. Расширяйте горизонты: новая информация или общение с кем-то издалека поможет вам увидеть привычную ситуацию под другим углом.

Скорпионы

Лучше заниматься чем-то в одиночку. Излишнее внимание со стороны может сбивать с ритма и вызывать раздражение.

Стрельцы

Внимание на партнеров! Луна в секторе отношений призывает к диалогу. Искренний разговор "по душам" сблизит вас как никогда.

Козероги

Пора навести порядок. Рабочее место, если вы работаете из дома, режим дня или список дел по здоровью — всё требует вашей фирменной системности. Маленькие шаги сегодня дадут большой результат.

Водолеи

Творческая энергия требует выхода! Неважно, будете ли вы менять стиль в одежде или придумывать новую игру с детьми — делайте это ярко и с удовольствием.

Рыбы

Домашний уют становится вашим главным ресурсом. Захочется что-то переставить, купить красивую деталь для интерьера или просто устроить уютный ужин для своих.

Астролог Этери Ломидзе для "ТВ Центра"