Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака: запишитесь к врачу или на массаж

Овны

Энергия кипит, но постарайтесь не действовать импульсивно и сохранять выдержку в общении.

Тельцы

Сегодня уделите внимание комфорту. Небольшие изменения в пространству вокруг вас помогут настроиться на продуктивный лад.

Близнецы

Ваше обаяние — ваш главный инструмент сегодня. Вы легко договоритесь о том, что раньше буксовало.

Раки

Хорошее время для профилактики здоровья. Запишитесь к врачу или на массаж — тело скажет "спасибо".

Львы

Шопинг сегодня будет удачным, особенно если вы ищете что-то статусное и необычное.

Девы

Вдумчивый подход позволит решить задачу, которая раньше казалась сложной. Не торопитесь, сейчас важен результат, а не скорость.

Весы

Сосредоточьтесь на балансе между работой и отдыхом. Перегрузки сегодня могут быстро привести к усталости.

Скорпионы

Ваша интуиция сегодня — почти мистическая. Прислушивайтесь к снам и случайным фразам прохожих.

Стрельцы

Финансовые вопросы требуют осторожности. Избегайте спонтанных покупок под влиянием настроения.

Козероги

Время подводить итоги. Оставьте всё лишнее в прошлом, впереди — ваш личный новый цикл.

Водолеи

Подходящий момент для общения с людьми, близкими по духу. Обмен идеями поможет увидеть новые перспективы в привычных делах.

Рыбы

Чувствительность к чужому настроению может утомлять. Ограничьте контакты и проведите вечер в тишине.

Астролог Этери Ломидзе для "ТВ Центра"