Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака: запишитесь к врачу или на массаж

Энергия кипит, но постарайтесь не действовать импульсивно и сохранять выдержку в общении.
Сегодня уделите внимание комфорту. Небольшие изменения в пространству вокруг вас помогут настроиться на продуктивный лад.
Ваше обаяние — ваш главный инструмент сегодня. Вы легко договоритесь о том, что раньше буксовало.
Хорошее время для профилактики здоровья. Запишитесь к врачу или на массаж — тело скажет "спасибо".
Шопинг сегодня будет удачным, особенно если вы ищете что-то статусное и необычное.
Вдумчивый подход позволит решить задачу, которая раньше казалась сложной. Не торопитесь, сейчас важен результат, а не скорость.
Сосредоточьтесь на балансе между работой и отдыхом. Перегрузки сегодня могут быстро привести к усталости.
Ваша интуиция сегодня — почти мистическая. Прислушивайтесь к снам и случайным фразам прохожих.
Финансовые вопросы требуют осторожности. Избегайте спонтанных покупок под влиянием настроения.
Время подводить итоги. Оставьте всё лишнее в прошлом, впереди — ваш личный новый цикл.
Подходящий момент для общения с людьми, близкими по духу. Обмен идеями поможет увидеть новые перспективы в привычных делах.
Чувствительность к чужому настроению может утомлять. Ограничьте контакты и проведите вечер в тишине.
Астролог Этери Ломидзе для "ТВ Центра"