Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали в ночь на четверг, 8 января, 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточнило Министерство обороны России в своем Telegram-канале, 14 БПЛА ликвидировано над территорией Республики Крым, 13 – над акваторией Азовского моря, 12 – над акваторией Черного моря, 11 – над территорией Краснодарского края.

Кроме того, шесть беспилотников сбили над территорией Ростовской области, пять – над Орловской областью, по два – над Курской и Волгоградской областями, один – над территорией Брянской области.

Ранее Министерство обороны опубликовало карту полета украинских беспилотников, пытавшихся атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Для отражения удара применялись зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы. В военном ведомстве предоставили неопровержимые доказательства террористического акта.

Между тем министр обороны России Андрей Белоусов отметил эффективность системы ПВО вокруг Москвы. Полученный опыт необходимо применить в более широком масштабе в рамках единой системы противовоздушной обороны. Политик также напомнил о существенном повышении роли региональных штабов в обеспечении комплексной защиты от беспилотников.