Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ в Днепропетровске и Кривом Роге. Взрывы также прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Военные цели на Украине ликвидируют в ответ на атаки по российской энергоинфраструктуре и гражданским объектам.

Громят врага и наши бойцы в зоне СВО. Наступление идет по всему фронту. На заснеженных дорогах Запорожья уже не спрятаться. Машину не замаскировать. Тяжелую технику, которая предательски маячит черными пятнами — и подавно. Каждый пикап или броневик российские операторы ударных беспилотников видят километров с пяти даже без специальной оптики. Противник и его позиции сегодня по всему фронту – как на ладони. Вот все что осталось от колонны, которая двигалась к передовой. Что не сгорело, то увязло. И раньше весны, точно – не вытащить.

После серии мощных артиллерийских атак ВСУ бросили последние опорные пункты в поселке Приморское. Реактивные установки группировки "Восток" просто разнесли их до основания, прятаться было уже негде. Серьезный "накат" российских батарей и дивизионов вынудил бандеровцев отходить еще из трех населенных пунктов – Зеленого, Святопетровки и Железнодорожного. Они сейчас в так называемой "серой зоне", то есть пока ни одна из сторон уверенно тут не закрепилась. Но показателен сам факт: сектор контроля российских подразделений после освобождения Гуляйполя на Запорожье расширяется стремительно.

Отдельное спасибо бойцы всегда передают летчикам. Авиация поддерживает наступление мощными фугасами, весом под тонну. Зона ответственности – едва ли не вся территория, где идет спецоперация. Накануне после точечной обработки авиабомбами противник бросил позиции на окраинах Красного Лимана. С передовой бойцы сообщают, что штурмовым группам удалось прорвать линию оборону ВСУ в кварталах, на северо – западной окраине. Нет, националисты окончательно не ушли. Важен другой факт: ВСУ в городе давления российских войск больше не выдерживают.

Еще тяжелее ситуация для бандеровцев в Константиновке. То, что ее штурм не за горами, говорят эти кадры. Российские бойцы ежедневно оттачивают перемещения, атаки, отходы и зачистки. Высовываться из подвалов, как показывает практика, националисты не рискуют — предпочитают действовать с дистанции, дронами. Поэтому главный упор в подготовке штурмовиков — защита от налетов с воздуха. Боец с позывным Мун рассказал, что необходимы "постоянные передвижения, бегать, двигаться, всегда автомат держать на контроле, чтобы этот дрон не упускать из вида, чтобы он в тебя не спикировал, ни в спину, никуда не ударил".

Самый опасный дрон — тяжелый гексакоптер, "Баба Яга". Тащит на себе под 40 килограммов взрычатки. Может сорвать любую вылазку. Впрочем, штурмовики нашли и к ней подход. Поднимают и ведут буквально на таран свой беспилотник. Такие миниатюрные, почти игрушечные дроны "роняют" "Бабу Ягу" еще до подлета к передовой.

Окончательно захлебнулись контратаки ВСУ и на Харьковщине. Группировка "Север" обнулила все попытки националистов отбить Купянск. Российские подразделения не только выдержали натиск, но в ответных вылазках отбросили противника из окрестной деревни Тищенковка.