Минобороны представило новых героев спецоперации

Старший лейтенант Алексей Лазаренко командовал группой во время штурма вражеских позиций и подвергся атаке ударных беспилотников. Он лично уничтожил три FPV-дрона и спас жизни сослуживцев. Боевая задача была выполнена без потерь.

Младший сержант Александр Алилуйкин, командуя расчетом "Урагана" под плотным обстрелом и атаками вражеских дронов, грамотно менял позиции боевой машины, выводил ее из под ударов и не допустил потерь среди личного состава и техники. Благодаря его грамотным действиям наши бойцы уничтожили самоходную установку и живую силу ВСУ, а также закрепились на новых рубежах.