США: Танкер "Маринера" притворился российским ради обхода санкций

Танкер "Маринера" шел в северной части Атлантического океана под российским флагом и, по версии Вашингтона, отказался подчиниться требованиям береговой охраны о досмотре. Американские военные несколько дней преследовали "Маринеру" в открытом море, а после высадились на борт судна.

В российском Министерстве транспорта заявили, что действия Соединенных Штатов прямо нарушают международное законодательство.

Танкер "Маринера" до конца декабря носил название Bella 1 и находился под юрисдикцией Гайаны. Только две недели назад он получил временное разрешение ходить под флагом России.

Любопытную трактовку происходящему дал вице-президент США Джей Ди Вэнс. В интервью Fox News он заявил, что захваченный США танкер только притворялся российским, чтобы обойти американские санкции в отношении Ирана и Венесуэлы.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, в свою очередь, заявила, что танкер "Маринера" незаконно транспортировал нефть Венесуэлы в нарушение санкций США.

Тем временем генпрокурор США Пэм Бонди объявила, что члены экипажа захваченного танкера "Маринера" находятся "под полноценным расследованием", им предъявят уголовные обвинения. Среди задержанных есть и граждане России.

Российский МИД потребовал от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами нашего государства, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на родину. Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что внимательно следит за ситуацией.