США задумали установить долгосрочный контроль над нефтью Венесуэлы

Американские власти вознамерились установить контроль над государственной топливной компанией Венесуэлы, чтобы снизить цены на нефть до 50 долларов за баррель. Как пишет The Wall Street Journal, это позволит Вашингтону управлять добычей большей части минеральных запасов Венесуэлы на годы вперед, а заодно — вытеснить из боливарианской республики Россию и Китай.

Ситуацию вокруг Венесуэлы прокомментировал генеральный секретарь ООН. Антониу Гуттериш подчеркнул, что нефть, прежде всего, принадлежит венесуэльскому народу. Действия Соединенных Штатов Гутерриш назвал вопиющим нарушением норм международного права.

Тем временем министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо уточнил данные по погибшим и раненым в результате операции американских военных по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро. Известно о гибели сотни человек, примерно столько же ранены. Кабельо подчеркнул, что погибшие "не имели отношения к конфликту". Речь идет о мирных жителях, которые "находились в своих домах" и "пострадали от мощных бомб, выпущенных по нашей стране".

При этом временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес на встрече с представителями Национальной ассамблеи заявила, что страна не находится в состоянии войны, хотя и "подверглась нападению ядерной державы". Венесуэла готова развивать экономические связи, а также "открыта для энергетических отношений, в которых выигрывают все стороны".