МИД высказался о ситуации с судном "Маринера"

Министерство иностранных дел России прокомментировало ситуацию с судном "Маринера", задержанным американскими военными в Атлантическом океане.

Москва внимательно следит за сообщениями о высадке американских военных на шедшее под флагом России судно "Маринера", сказано в сообщении, которое приводит ТАСС.

Обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России на судне "Маринера" - таково требование России к США.

Кроме того, добавили в ведомстве, Соединенные Штаты не должны препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна "Маринера" на Родину.