Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака: обратите внимание на самочувствие

Хорошее время для завершения старых дел. Не спешите начинать новое, пока не разберетесь с "хвостами".
Звезды советуют не рисковать деньгами. Лучше потратьтесь на обучение или качественные книги.
Удачный день для коротких поездок и оперативного решения вопросов. Ваша мобильность сегодня — ваш главный козырь.
Постарайтесь не втягиваться в споры, это поможет сберечь энергию. Вечер проведите с семьей, обсуждая планы на лето.
Творческий подход к рутинным задачам сделает день намного приятнее. Не бойтесь экспериментировать с привычными методами.
Отличный момент для наведения порядка как в вещах, так и в мыслях. Избавьтесь от того, что стало лишним.
Ваше красноречие поможет сгладить любой конфликт. Будьте миротворцем, у вас это отлично получается.
Сфокусируйтесь на одной, самой важной цели. Распыление сил сегодня не принесет желаемого эффекта.
Благоприятный день для планирования будущих проектов. Посмотрите на ситуацию шире, не ограничивайтесь текущими задачами.
Профессиональные вопросы выйдут на первый план. Ваша ответственность будет замечена и оценена по достоинству.
Возможны неожиданные откровения. Записывайте всё, что приходит в голову — позже эти мысли станут основой для чего-то важного.
Уделите время своему самочувствию. Спокойный режим дня и качественный сон помогут восстановить внутренний баланс.
Астролог Этери Ломидзе для "ТВ Центра"