Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака: обратите внимание на самочувствие

Овны

Хорошее время для завершения старых дел. Не спешите начинать новое, пока не разберетесь с "хвостами".

Тельцы

Звезды советуют не рисковать деньгами. Лучше потратьтесь на обучение или качественные книги.

Близнецы

Удачный день для коротких поездок и оперативного решения вопросов. Ваша мобильность сегодня — ваш главный козырь.

Раки

Постарайтесь не втягиваться в споры, это поможет сберечь энергию. Вечер проведите с семьей, обсуждая планы на лето.

Львы

Творческий подход к рутинным задачам сделает день намного приятнее. Не бойтесь экспериментировать с привычными методами.

Девы

Отличный момент для наведения порядка как в вещах, так и в мыслях. Избавьтесь от того, что стало лишним.

Весы

Ваше красноречие поможет сгладить любой конфликт. Будьте миротворцем, у вас это отлично получается.

Скорпионы

Сфокусируйтесь на одной, самой важной цели. Распыление сил сегодня не принесет желаемого эффекта.

Стрельцы

Благоприятный день для планирования будущих проектов. Посмотрите на ситуацию шире, не ограничивайтесь текущими задачами.

Козероги

Профессиональные вопросы выйдут на первый план. Ваша ответственность будет замечена и оценена по достоинству.

Водолеи

Возможны неожиданные откровения. Записывайте всё, что приходит в голову — позже эти мысли станут основой для чего-то важного.

Рыбы

Уделите время своему самочувствию. Спокойный режим дня и качественный сон помогут восстановить внутренний баланс.

Астролог Этери Ломидзе для "ТВ Центра"