Гороскоп на 11 января для всех знаков зодиака: отдохните хорошенько, поработать всегда успеете!

Овны

Составьте список покупок на предстоящую неделю. Четкое планирование убережет ваш бюджет от импульсивных трат.

Тельцы

Проведите время с близкими или займитесь тем, что приносит вам удовольствие. Отдых — это тоже часть продуктивности.

Близнецы

Хороший день для спокойного чтения или изучения чего-то нового. Информация будет усваиваться легко и без напряжения.

Раки

Ваша забота сегодня очень нужна кому-то из друзей. Просто выслушайте — это будет лучшей поддержкой.

Львы

Здоровье и режим — ваши приоритеты на сегодня. Начните утро со стакана воды и легкой зарядки.

Девы

Закройте мелкие бытовые вопросы и забудьте о них. Ощущение завершенности подарит вам нужный покой.

Весы

Бытовые вопросы решатся сами собой, если вы перестанете их контролировать. Доверьтесь близким.

Скорпионы

Снизьте активность и побудьте в роли наблюдателя. Иногда полезно просто посмотреть со стороны на то, как идут дела.

Стрельцы

Прогулки или смена обстановки пойдут на пользу. Даже небольшой выход из привычного круга дел освежит восприятие. Помните о финансах. Звезды любят бережливых.

Козероги

Найдите время для хобби или личных интересов! Поработать вы успеете и завтра!

Водолеи

Время тишины. Позвольте себе просто быть, не ставя никаких целей и задач на этот день. Отключите уведомления и наслаждайтесь отдыхом.

Рыбы

Мягкое завершение недели в спокойном ритме — лучший выбор. Доверяйте своим чувствам и не форсируйте события.

Астролог Этери Ломидзе для "ТВ Центра"