Гороскоп на 11 января для всех знаков зодиака: отдохните хорошенько, поработать всегда успеете!

Составьте список покупок на предстоящую неделю. Четкое планирование убережет ваш бюджет от импульсивных трат.
Проведите время с близкими или займитесь тем, что приносит вам удовольствие. Отдых — это тоже часть продуктивности.
Хороший день для спокойного чтения или изучения чего-то нового. Информация будет усваиваться легко и без напряжения.
Ваша забота сегодня очень нужна кому-то из друзей. Просто выслушайте — это будет лучшей поддержкой.
Здоровье и режим — ваши приоритеты на сегодня. Начните утро со стакана воды и легкой зарядки.
Закройте мелкие бытовые вопросы и забудьте о них. Ощущение завершенности подарит вам нужный покой.
Бытовые вопросы решатся сами собой, если вы перестанете их контролировать. Доверьтесь близким.
Снизьте активность и побудьте в роли наблюдателя. Иногда полезно просто посмотреть со стороны на то, как идут дела.
Прогулки или смена обстановки пойдут на пользу. Даже небольшой выход из привычного круга дел освежит восприятие. Помните о финансах. Звезды любят бережливых.
Найдите время для хобби или личных интересов! Поработать вы успеете и завтра!
Время тишины. Позвольте себе просто быть, не ставя никаких целей и задач на этот день. Отключите уведомления и наслаждайтесь отдыхом.
Мягкое завершение недели в спокойном ритме — лучший выбор. Доверяйте своим чувствам и не форсируйте события.
Астролог Этери Ломидзе для "ТВ Центра"