В Бельгии надеются на инициативы для урегулирования ситуации вокруг Гренландии

Министр обороны Бельгии Тео Франкен прокомментировал тот факт, что Дания столкнулась с проблемой претензий США на контроль над Гренландией.

По словам Франкена, вопрос необходимо обсуждать взвешенно.

"Убежден, что в ближайшие дни будут предприняты инициативы - за кулисами или публично, - для выхода из этой ситуации", - добавил бельгийский министр обороны, которого цитирует "Интерфакс".

Ранее Дональд Трамп заявил, что Гренландия необходима США для оборонных целей. Премьер Дании Метте Фредериксен в ответ сказала, что ситуация может завершиться распадом НАТО.