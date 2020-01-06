Гороскоп на январь 2026 года для всех знаков зодиака: одно событие заложило фундамент на весь год

Январь 2026 года — это месяц "два в одном". Сначала придется засучить рукава: первые две недели — время дисциплины и разгребания старых завалов. Никаких излишеств, только работа на результат. Зато во второй половине месяца можно выдохнуть! Начнется время свободы, креатива и свежих идей — захочется творить и менять жизнь. А 7 января вообще особенный день: парад планет запустит цепочку событий, которые будут влиять на нас весь год. Так что будьте начеку!

Овен

Общий прогноз Январь станет для Овнов месяцем двойственных энергий, когда стабильность первой декады резко сменится вихрем перемен во второй. Вам предстоит пережить мощную внутреннюю трансформацию, связанную с вхождением Нептуна в ваш знак: это усилит интуицию, но может размыть границы реальности. Звезды предупреждают о высоком риске стать участником чужих интриг, поэтому вам стоит меньше доверять слухам и проверять любую информацию. Однако этот же аспект даст вам невероятный поток вдохновения, который поможет генерировать уникальные идеи. В конце месяца вы почувствуете прилив энергии.

Любовь и отношения Семья и близкие родственники в январе потребуют максимального внимания. Если вы будете игнорировать просьбы домочадцев, ссылаясь на занятость, это может привести к затяжным конфликтам или даже охлаждению чувств. Середина месяца — критический период, когда старые обиды могут всплыть на поверхность, и только ваше терпение спасет ситуацию. Для одиноких Овнов последняя декада января готовит приятный сюрприз: возможно внезапное знакомство, которое перевернет ваше представление о романтике. Будьте готовы к тому, что новые отношения будут развиваться стремительно и не по плану.

Финансы и карьера Финансовая ситуация в первой половине месяца потребует режима строгой экономии и отказа от трат на развлечения. Вам придется много работать над рутинными задачами, закладывая фундамент для будущих побед, но мгновенной отдачи ждать не стоит. Ситуация кардинально изменится после 19 января, когда перед вами откроются новые двери и поступят предложения о сотрудничестве. Творческий подход к работе в этот период принесет не только моральное удовлетворение, но и ощутимые материальные бонусы. Не бойтесь предлагать смелые решения начальству — сейчас ваша инициатива будет оценена по достоинству.

Удачные дни: 4, 11, 25, 26, 27

Дни, требующие внимания: 2, 3, 10, 16, 17, 23, 30, 31

Телец

Общий прогноз Для Тельцов январь станет месяцем решения кармических задач, которые тянутся уже несколько лет. Ретроградный Уран в вашем знаке будет провоцировать ситуации, требующие от вас окончательного выбора: оставить всё как есть или разрубить гордиев узел. Вам категорически нельзя пускать дела на самотек, так как пассивность может привести к серьезным потерям. Однако если вы проявите упорство, вы сможете достичь невероятного количества сложных целей и укрепить свой социальный статус. В конце месяца ветер перемен может внести хаос в ваши планы, но это пойдет вам только на пользу.

Любовь и отношения В любовной сфере в январе нужна предельная честность перед партнером и самим собой. Если в ваших отношениях есть недосказанность, она обязательно проявится в середине месяца, заставляя вас искать новые форматы взаимодействия. Звезды обещают гармонию тем парам, которые готовы к конструктивному диалогу и совместному планированию будущего. Одиноким Тельцам стоит быть внимательнее к новым знакомствам в третьей декаде: человек, который появится в вашей жизни, может сильно отличаться от вашего идеала, но именно он вам сейчас нужен. Не бойтесь проявлять гибкость и пробовать что-то новое в романтике.

Финансы и карьера В январе Тельцы смогут укрепить свое материальное состояние и решить вопросы с недвижимостью. Влиятельные люди будут благосклонны к вам. Это идеальное время для того, чтобы заложить крепкий фундамент под долгосрочные проекты, которые будут кормить вас весь год. Однако будьте крайне осторожны с финансовыми рисками и инвестициями в середине месяца — есть вероятность просчитаться. К концу января возможны неожиданные, но заслуженные дополнительные доходы.

Удачные дни: 2, 4, 12, 16, 28, 30

Дни, требующие внимания: 13, 14, 20, 21

Близнецы

Общий прогноз У Близнецов будет месяц духовного прорыва и перехода на качественно новый уровень осознанности. Вы почувствуете, как меняется ваше мировоззрение, и то, что казалось важным раньше, отойдет на второй план. Жизнь будет подкидывать вам ситуации, где нужно проявить ответственность и серьезность, и вы с блеском справитесь с этим вызовом. Январь — это время, когда Вселенная вознаграждает вас за усвоенные уроки, открывая перед вами дороги, которые ранее были закрыты. К концу месяца вероятно исполнение заветного желания, которое казалось вам почти фантастическим.

Любовь и отношения Личная жизнь в январе может быть тесно переплетена с вашей профессиональной деятельностью или общественными обязанностями. Возможны служебные романы или знакомства с интересным человеком в процессе выполнения рабочих задач. Звезды советуют вам также обратить внимание на братьев наших меньших: забота о питомце или помощь приюту могут неожиданно гармонизировать вашу душевную сферу. В существующих отношениях наступит период легкости и взаимопонимания, особенно если вы будете делиться с партнером своими мыслями. Третья декада месяца идеально подходит для совместных поездок и интеллектуального досуга.

Финансы и карьера Финансовая удача будет сопутствовать Близнецам на протяжении всего месяца. Велика вероятность получения дорогого подарка, гранта, бонуса или предложения о повышении зарплаты. На работе вас ждут новые проекты, которые потребуют нестандартного подхода и готовности к экспериментам. Ваш оптимистичный настрой и умение общаться станут главными инструментами для достижения карьерных высот. Не упускайте возможности, которые приходят к вам через новых знакомых — они могут стать ключом к богатству.

Удачные дни: 2, 25, 26, 28

Дни, требующие внимания: 8, 15, 22

Рак

Общий прогноз Январь 2026 года вряд ли покажется Ракам легкой прогулкой, но он будет невероятно полезным для закалки характера. Вам придется подчиняться обстоятельствам и выполнять указания людей, наделенных властью, даже если это идет вразрез с вашими желаниями. Первая половина месяца подходит для глубоких размышлений и анализа прошлых ошибок, но старайтесь не скатываться в уныние. Есть риск погрузиться в апатичное состояние или хандру, поэтому очень важно следить за психологическим состоянием. Однако уже в третьей декаде месяца тучи рассеются, и вы почувствуете долгожданную свободу и облегчение.

Любовь и отношения Семья и близкое окружение потребуют вашего безраздельного внимания и участия в решении бытовых проблем. Если вы попытаетесь отстраниться или уйти в себя, это может привести к серьезным обидам и даже угрозе расставания. Звезды рекомендуют проявить терпение и заботу, так как сейчас именно вы являетесь эмоциональным стержнем для своих родных. В конце месяца отношения наладятся, и вы сможете насладиться теплом домашнего очага и взаимопониманием. Одиноким Ракам не стоит форсировать события в начале месяца — лучше посвятите это время работе над собой.

Финансы и карьера В профессиональной сфере вам предстоит заниматься сложными и, возможно, не самыми приятными делами, которые вы долго откладывали. Финансовые вопросы лучше решать строго официальным путем, избегая серых схем и сомнительных договоренностей. В начале месяца не рекомендуется тратить деньги на развлечения и роскошь — средства понадобятся для чего-то более важного и фундаментального. К концу января ситуация выровняется, и вы сможете позволить себе то, о чем мечтали. Главное сейчас — дисциплина и следование четкому плану.

Удачные дни: 2, 4, 5, 8, 12, 15, 22, 30

Дни, требующие внимания: 3, 10, 13, 17, 27

Лев

Общий прогноз Львы в январе станут настоящими любимчиками фортуны благодаря прохождению Белой Луны (Селены) по их знаку. Это время, когда вы можете получить мощную поддержку свыше, но только при условии кристальной честности и благородства помыслов. Любая попытка схитрить или пойти по головам ради выгоды может мгновенно отвернуть от вас удачу. Вы будете полны амбиций и упорства, что поможет вам реализовать самые смелые и честолюбивые планы. Месяц также благоприятен для раскрытия творческого потенциала и демонстрации своих талантов широкой публике.

Любовь и отношения В личной жизни вас ожидают приятные сюрпризы и подарки судьбы, если вы будете открыты миру. Возможно появление влиятельного покровителя или партнера, который возьмет вас под свое крыло и откроет новые горизонты. Звезды советуют вам не отказываться от помощи близких — их поддержка сейчас способна значительно ускорить ваше движение к успеху. Однако будьте готовы к тому, что ради новых отношений или перехода на новый уровень вам придется разорвать какие-то устаревшие шаблоны поведения. Конец месяца обещает яркие эмоции и страстные признания.

Финансы и карьера Январь может принести Львам "сделку века" или предложение о работе, о которой вы могли только мечтать. Вероятен значительный рост доходов, появление новых источников заработка и успешное завершение крупных проектов. Ваше упорство и харизма помогут вам заключить выгодные контракты и найти надежных партнеров. Тем не менее, будьте готовы к тому, что придется выйти за рамки привычного и действовать нестандартно. Финансовый успех напрямую зависит от вашей репутации, поэтому берегите свое честное имя.

Удачные дни: 7, 8, 17, 25

Дни, требующие внимания: 3, 14, 21, 31

Дева

Общий прогноз Для Дев январь станет месяцем генеральной уборки в окружении и переоценки ценностей. Судьба будет создавать ситуации, которые сорвут маски с окружающих, показав, кто есть кто на самом деле. Велика вероятность предательства или интриг со стороны тех, кому вы доверяли, поэтому звезды советуют вам превентивно фильтровать круг общения. Вам предстоит стать донором — не обязательно крови, но энергии и времени, помогая другим и наполняя свою жизнь смыслом. Несмотря на напряженность, этот период очищения необходим для вашего дальнейшего роста.

Любовь и отношения В романтическом плане месяц призывает вас отказаться от иллюзий и посмотреть правде в глаза. Если отношения изжили себя, январь — лучшее время, чтобы поставить точку, а не запятую. Однако для тех, кто ищет любви, конец месяца подготовил приятный подарок в виде романтической встречи или неожиданного знакомства. Главное условие успеха — быть собой и не пытаться казаться лучше, чем вы есть. В существующих союзах избегайте спонтанных решений и резких слов, чтобы не разрушить то, что строилось годами.

Финансы и карьера На работе могут возникать непредвиденные задачи и авралы, требующие от вас максимальной собранности и адаптивности. Вам придется оперативно реагировать на изменения, но ваша природная педантичность поможет справиться с хаосом. В финансовых вопросах лучше придерживаться консервативной стратегии и планировать расходы на несколько шагов вперед. Не стоит вкладывать деньги в рискованные предприятия или давать в долг в первой половине месяца. Стабильность придет к тем, кто умеет трудиться и не ждет легких денег.

Удачные дни: 6, 8, 9, 17, 28, 29

Дни, требующие внимания: 12, 14, 21

Весы

Общий прогноз Январь начнется для Весов на очень позитивной и дружелюбной ноте, даря массу возможностей для общения. Вы сможете восстановить давно утраченные связи с людьми, которые когда-то играли важную роль в вашей жизни. Однако к концу месяца настроение сменится: вас ждет глубокая внутренняя перестройка под давлением общества. Возможно, вы захотите кардинально изменить свою жизнь: сменить профессию, переехать в другой город или полностью сменить имидж. Этот месяц — переход от легкого светского общения к принятию судьбоносных решений.

Любовь и отношения Личная жизнь в январе будет полна важных разговоров и неожиданных встреч, которые могут изменить ваш статус. Звезды настоятельно рекомендуют вам не бояться выражать свои чувства и первыми идти на контакт. Середина месяца может принести ситуации, которые заставят вас пересмотреть круг друзей и понять, кто из них действительно желает вам добра. В конце января возможно некоторое охлаждение в отношениях или желание побыть в одиночестве, чтобы разобраться в себе. Не пугайтесь этого состояния — оно необходимо для вашего душевного равновесия.

Финансы и карьера В финансовом плане аккуратность и взвешенность станут вашими лучшими друзьями в этом месяце. Старые связи, которые вы восстановите в начале января, могут открыть перед вами новые перспективы для заработка или бизнеса. Звезды советуют посвятить этот месяц поиску новых источников вдохновения и монетизации своих хобби. Будьте осторожны с коллективными деньгами и инвестициями в конце месяца — есть риск столкнуться с давлением партнеров. Лучшая стратегия сейчас — инвестировать в себя и свое образование.

Удачные дни: 1, 4, 11, 17, 24

Дни, требующие внимания: 3, 22, 27, 29

Скорпион

Общий прогноз Январь наконец-то принесет Скорпионам долгожданное облегчение и освобождение от груза прошлых проблем. Ситуации, которые в прошлом году казались тупиковыми и тормозили ваше развитие, начнут разрешаться словно по волшебству. Ваше мышление станет трезвым и ясным, а интуиция достигнет пиковых значений, позволяя видеть людей насквозь. Это прекрасное время для того, чтобы заняться своим здоровьем, укрепить иммунитет и привести организм в тонус. Вы будете чувствовать себя победителем, способным свернуть горы.

Любовь и отношения В отношениях наступает время предельной искренности и глубоких эмоциональных контактов. Пришло время для честных разговоров с партнером о совместных планах и о том, что вас беспокоит. Не держите эмоции в себе — их выражение сейчас приведет не к конфликту, а к сближению и улучшению атмосферы в доме. Одинокие Скорпионы могут рассчитывать на знакомства, которые будут базироваться не только на страсти, но и на глубоком психологическом родстве. Вторая половина месяца благоприятна для решения семейных вопросов и помощи родственникам.

Финансы и карьера В профессиональной сфере у вас появится реальный шанс проявить инициативу и получить заслуженное признание от руководства. Те проекты, которые раньше буксовали, сейчас получат зеленый свет и начнут приносить прибыль. Это благоприятный момент для переговоров об улучшении условий труда или повышении заработной платы. Ваша способность действовать решительно и жестко, но справедливо, поможет вам укрепить авторитет в коллективе. Финансы будут стабильными, если вы продолжите действовать планомерно.

Удачные дни: 2, 18, 20, 24, 30

Дни, требующие внимания: 6, 14, 22, 23

Стрелец

Общий прогноз Для Стрельцов январь может оказаться эмоционально нестабильным месяцем с перепадами настроения от эйфории до хандры. Вам крайне важно следить за своим здоровьем и не допускать переутомления, иначе легкие недомогания могут перерасти в хронические проблемы. Звезды советуют проводить как можно больше времени на свежем воздухе и заниматься профилактикой. В социальной сфере возможны разочарования: кто-то из друзей или знакомых может повести себя некорректно, что заставит вас пересмотреть понятие дружбы. Фильтруйте свое окружение без жалости.

Любовь и отношения Начало месяца подарит вам интересные знакомства и прилив романтического энтузиазма, но не стоит терять голову. В отношениях с близкими важно проявлять заботу и внимание, даже если вам самому хочется поддержки. В конце января вас ожидает приятный сюрприз или встреча с человеком из прошлого, которая пробудит теплые воспоминания. Постарайтесь не вымещать свое переменчивое настроение на партнере, чтобы избежать ненужных ссор. Семейный отдых на природе станет лучшим лекарством от всех невзгод.

Финансы и карьера В финансовом плане январь не обещает золотых гор, поэтому лучше сосредоточиться на сохранении того, что уже имеете. Особое внимание уделите расходам на здоровье и быт — эти траты будут оправданы и необходимы. В работе старайтесь придерживаться проверенных методов и не ввязываться в авантюры, которые обещают быстрый заработок. Новые идеи могут посетить вас в начале месяца, но с их реализацией лучше немного повременить. Стабильность сейчас важнее рискованного роста.

Удачные дни: 1, 3, 12, 29, 30

Дни, требующие внимания: 10, 15, 27

Козерог

Общий прогноз Январь — это, безусловно, ваш месяц, когда вы будете находиться в центре всеобщего внимания. Прохождение Марса по вашему знаку наделит вас колоссальной энергией, решительностью и даже некоторой агрессивностью в достижении целей. Вы будете сметать препятствия на своем пути, приводя окружающих в шок своей напористостью и эффективностью. Это идеальное время, чтобы перестать терпеть то, что вас не устраивает, и начать жить по своим правилам. Новолуние 18 января в вашем знаке станет точкой отсчета для нового жизненного цикла.

Любовь и отношения Личная жизнь Козерогов в январе будет бить ключом: возможны судьбоносные встречи и стремительное развитие романов. Одинокие представители знака имеют высокие шансы встретить свою вторую половину или даже получить предложение руки и сердца. Однако в существующих отношениях возможны мелкие разногласия из-за вашей авторитарности и нежелания идти на компромисс. Постарайтесь направлять свою кипучую энергию в мирное русло, например, на совместное обустройство дома. Конец месяца — время исполнения давней мечты, связанной с личной жизнью.

Финансы и карьера Этот месяц великолепно подходит для планирования годового бюджета, наведения порядка в делах и структурирования бизнеса. Ваша настойчивость поможет пробить любые стены и добиться реализации давно задуманных проектов. Финансовая удача будет на стороне тех, кто не боится брать на себя ответственность и много работать. Возможно получение прибыли от долгосрочных инвестиций или завершения крупного этапа работы. Единственное предостережение: не тратьте деньги импульсивно в районе 10-го числа.

Удачные дни: 4, 8, 17, 18, 19, 28

Дни, требующие внимания: 10, 14, 31

Водолей

Общий прогноз Январь станет для Водолеев непростым периодом турбулентности из-за ретроградного движения вашего управителя — Урана. Вы можете метаться из стороны в сторону, не понимая, какое направление выбрать, и ощущать ступор в делах. Звезды настоятельно рекомендуют не начинать ничего нового и не принимать важных жизненных решений, чтобы не наломать дров. Лучшая тактика сейчас — затаиться, доделывать "хвосты" и помогать тем, кто нуждается в вашей поддержке. Вдохновение и новые идеи начнут приходить только после 19 января, когда Солнце войдет в ваш знак.

Любовь и отношения В отношениях может наступить период затишья или неопределенности, который нужно просто переждать. Это отличное время для проявления альтруизма: уделите внимание близким, друзьям и даже домашним питомцам, не требуя ничего взамен. Гармония и доверие вернутся в вашу пару, если вы перестанете давить на партнера и дадите ему немного свободы. Не бойтесь показывать свои чувства, но делайте это мягко и ненавязчиво. Конец месяца принесет облегчение и возможность для искреннего диалога.

Финансы и карьера В карьере и бизнесе вероятен застой или замедление всех процессов, что может вызывать раздражение. Не пытайтесь пробить стену лбом — сейчас время для аналитики, пересмотра стратегий и завершения недоделанных проектов. Идеи для новых стартапов могут прийти к вам в середине месяца, но запускать их лучше не раньше февраля. Финансовые поступления могут быть нерегулярными, поэтому стоит включить режим разумной экономии. Помогая другим, вы неожиданно можете найти полезные связи для будущего.

Удачные дни: 13, 16, 19, 27

Неудачные дни: 3, 15, 30

Рыбы

Общий прогноз Сатурн и Нептун продолжают свое шествие по вашему знаку, заставляя Рыб проходить суровые жизненные уроки и взрослеть. Январь — это месяц для глубокого саморазвития, поиска новых знаний и обретения житейской мудрости. Все трудности, с которыми вы столкнетесь, даны для того, чтобы сделать вас сильнее и избавить от иллюзий. Важно не уходить в мир фантазий, а делать конкретные выводы из каждой ситуации и брать ответственность за свою жизнь. Только так вы поймете, куда плыть дальше, и не упустите возможности, которые предлагает судьба.

Любовь и отношения Семья и близкие люди станут вашим главным источником силы и вдохновения в этот непростой период. Проводите больше времени с родными — это поможет вам сохранить душевное равновесие и ощущение надежды. В отношениях наступает этап обновления: вы можете увидеть партнера с новой стороны и укрепить вашу связь. Одиноким Рыбам звезды советуют искать любовь в местах, связанных с обучением или искусством. Конец месяца подарит ощущение тепла и эмоциональной близости.

Финансы и карьера В работе возможны небольшие сложности и препятствия, которые потребуют от вас проявления воли и терпения. Это хорошее время для получения дополнительного образования или повышения квалификации, что в будущем принесет финансовые плоды. Если вы возьмете себя в руки и перестанете плыть по течению, перед вами откроются новые перспективы. Финансовая ситуация будет стабильной, если вы будете избегать сомнительных схем и доверитесь своей интуиции, но при этом будете проверять факты.

Удачные дни: 5, 9, 23, 28, 29

Дни, требующие внимания: 1, 6, 20

Астролог Этери Ломидзе специально для "ТВ Центра"