Трамп сохранит хорошие отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп планирует сохранить хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, несмотря ситуацию с Венесуэлой. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 8 января.

Она отметила, что американский лидер и дальше намерен следовать внешнеполитическому курсу, опирающемуся на лозунг "Мир посредством силы".

"Единственная страна, которую Китай и Россия боятся и уважают, — это восстановленные мной Соединённые Штаты Америки", — написал вчера Трамп в в своих соцсетях.

7 января европейское командование ВС США подтвердило задержание российского нефтяного танкера "Маринера" в Атлантическом океане. Причиной стало якобы нарушение санкций Соединенных Штатов.