Трамп выступил за принятие новых санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп дал "зеленый свет" усилению санкций против России, заявил американский сенатор Линдси Грэм* 8 января. По его словам, голосование по соответствующему законопроекту может пройти уже на следующей неделе.

"Я с нетерпением жду того, что обе партии активно проголосуют [за законопроект]", — написал Грэм* в соцсети X.

Он также рассчитывает на то, что эти меры дадут Трампу возможность оказывать "огромное влияние" на торговых партнеров РФ, включая Китай, Индию и Бразилию, чтобы добиваться от них прекращения закупок российской нефти.

Законопроект об усилении санкций против России представила двухпартийная группа членов Сената в начале апреля 2025 года.

* лицо, внесенное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов