Не меньше 100 человек погибли при атаке США на Венесуэлу, сообщили в МВД латиноамериканской страны 8 января. Такое же количество людей получили ранения, заявил министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

В МВД республики также отметили, что при захвате президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были ранены.

Венесуэла не сдалась перед лицом агрессии США и остается открытой к сотрудничеству со всеми, заявила в этот же день исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес.

3 января американские военные нанесли серию ударов по территории Венесуэлы. Атакам подверглись военные базы в районе Каракаса и на курортном острове Маргарита, порт города Ла-Гуайра. Российское посольство при ударах по Каракасу не пострадало.