Европейские лидеры из так называемой "коалиции желающих" на саммите в Париже изъявили намерение продолжать военную поддержку Киева и разместить на Украине свои войска по завершении СВО.

По завершении встречи американских политиков с главой киевского режима Владимиром Зеленским спецпосланник президента США Стив Уиткофф подчеркнул, что Вашингтон настаивает на компромиссах: "Мы слышали Зеленского и некоторых других людей здесь, которые говорили о вариантах с территориями. Это самый важный вопрос. И мы продолжим эти обсуждения".

Пока нет заявлений о том, что киевский режим согласен на завершение конфликта на предложенных условиях. Европа не оставляет попыток внести в мирный план президента США Дональда Трампа изменения. Накануне европейцы настойчиво твердили, что США должны согласовать идею ввода своих войск на Украину или хотя бы поддержать в этом вопросе союзников.

Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил желаемую численность украинской армии: "Планируя подготовку и поддержку украинской профессиональной армии, мы исходим из того, что она должна насчитывать 800 тысяч человек, чтобы быть в состоянии сдержать любую новую агрессию".

Британский премьер Кир Стармер мечтает о строительстве военных объектов на Украине: "После установления режима прекращения огня Великобритания и Франция создадут военные хабы по всей Украине и построят защищенные объекты для хранения оружия и военной техники".

Подробный текст декларации европейцев опубликован — он, по сути, делает невозможными какие бы то ни было мирные договоренности. Москва не раз высказывалась против войск НАТО на Украине.

Впрочем, ни Трамп, ни его посланники, присутствовавшие на встрече публично не подтвердили, что американцы поддержали милитаристские идеи Европы. Представители США подпись под этой декларацией не поставили и за один стол с Зеленским не сели. А без политической и военной поддержки Штатов решительность Макрона и Стармера тает. Они, например, обещают киевскому режиму гарантии и помощь в случае возобновления конфликта, но конкретные шаги не определены. Ни Париж, ни Лондон не хотят воевать за Украину. А, к примеру, Италия и Чехия после саммита выступили против отправки своих войск на Украину в качестве миротворцев.

Единственное рабочее решение "коалиции желающих" озвучил канцлер Германии Фридрих Мерц: "Мы возлагаем на Украину определенные ожидания. Украина должна сделать так, чтобы ее молодые люди служили своей стране, а не эмигрировали в Германию, Польшу или Францию, как это происходит сейчас".

Это заявление — прямой призыв запретить выезд украинцам за границу с 18 лет. Сейчас мужчин не выпускают с Украины только с 23 лет. Те, кто младше, ищут любой способ сбежать из страны. Все идет к тому, что европейцы будут жестко поступать с украинскими беженцами — отправлять их обратно воевать.

Соединенные Штаты преследуют собственные интересы независимо от того, чего хочет Европа. Вашингтону нужна Гренландия. В Белом доме официально заявили, что хотят купить датский остров. Сказано это было с намеком на то, что если Копенгаген не пойдет на сделку, у США имеется армия.