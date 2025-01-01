Беспорядки в Иране грозят перерасти в гражданскую войну

В Иране с конца 2025 года не прекращаются крупные беспорядки. По состоянию на 6 января было известно о 35 погибших и 1200 арестованных. Вандалы громят магазины и финансовые организации.

Беспорядки в Иране вспыхнули из-за обесценивания местной валюты и высокого уровня инфляции. На этом фоне глава иранского Центробанка подал в отставку.

Власти Ирана опровергают сообщения о том, что протестующим удалось захватить несколько городов. Силовики уверяют, что контролируют ситуацию. Однако есть предположения, что массовые протесты могут перерасти в гражданскую войну или переворот.

Вмешаться в противостояние властей и жителей Ирана пообещал президент США Дональд Трамп. По его словам, Соединенные Штаты готовы прийти на помощь в случае жесткого подавления митингов.