ЕС разработает план сдерживания США на случай атаки на Гренландию

Европейские политики всерьез обеспокоены заявлениями американских властей о стремлении заполучить Гренландию и работают над ответом на призыв президента США Дональда Трампа к захвату датской территории.

Как пишет Politico, в работе над планом отпора Соединенным Штатам в случае атаки на Гренландию активно работает министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль совместно с европейскими коллегами.

План может включать меры сдерживания, если США попытаются атаковать или захватить Гренландию. Предусмотрено также усиление присутствия европейских членов НАТО в непосредственной близости от острова.

В Евросоюзе не исключают, что придется вступить в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами из-за Гренландии — Брюссель понимает невозможность игнорирования риторики Трампа, подчеркивает издание.

При этом, по словам некоего европейского дипломата, обсуждается сценарий сделки, при которой США получают Гренландию, а Евросоюз — гарантии поддержки киевского режима.

Ранее западные журналисты перечислили четыре возможных способа присоединения Гренландии к США, причем лишь один из этих вариантов носит силовой характер. Не исключается также заключение Договора о свободной ассоциации.

Между тем в Министерстве иностранных дел Дании каждую ночь работает специальный дежурный, в функции которого входит отслеживание действий и заявлений Дональда Трампа относительно Гренландии. Если политик предпримет "нечто критическое", дежурному предписывается связаться с руководством датского внешнеполитического ведомства.