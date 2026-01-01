Сергей Собянин: 15 беспилотных трамваев запустят в Москве до конца 2026 года

Завершившийся 2025 год по праву можно назвать годом московского трамвая. Столичные власти реализовали проекты, которые определят будущее этого вида городского транспорта на годы и даже десятилетия вперед. Об этом рассказал в четверг, 8 января, мэр Москвы Сергей Собянин.

Как напомнил политик в своем блоге, в сентябре 2025 года трамвай впервые поехал по проспекту Академика Сахарова — заработал первый в России участок путей без контактной сети. Тогда же был запущен первый в нашей стране полностью беспилотный трамвай.

В ноябре заработал первый Московский трамвайный диаметр Т1. Трамвай стал полноценной альтернативой метрополитену, особенно для москвичей, которые живут или работают в шаговой доступности от остановок Т1.

После масштабной реконструкции открылось старейшее в Москве трамвайное депо имени П.Л. Апакова.

Сергей Собянин отметил, что история совершает полный круг. В 1930-е годы новые линии метро дублировали самые популярные и загруженные трамвайные маршруты, а сейчас трамвай берет своеобразный реванш.

В 2026 году московский трамвай ожидает немало нового. В частности, на маршрутах Краснопресненской сети будут курсировать уже 15 беспилотных трамваев. К 2030 году беспилотными технологиями будет оснащены две трети парка московских трамваев.

16 декабря Сергей Собянин открыл новую трамвайную линию без контактной сети в центре Москвы — по историческому маршруту "пятерочка" снова идут вагоны, соединяя Белорусский вокзал и Рижский транспортный узел. Это вторая городская линия с бесконтактным трамваем. По малошумным современным путям ходит"Львенок", которому не нужны силовые подстанции и контактные линии.

Также Сергей Собянин рассказал 12 декабря, что уже больше 1,8 миллиона поездок совершили пассажиры на новом Московском трамвайном диаметре Т1 за первый месяц работы. Т1 протяженностью 27 километров охватывает 13 районов города — от Метрогородка до метро "Университет". Второй трамвайный диаметр, который планируют запустить весной, пройдет от станции МЦД Новогиреево до станции метро "Чертановская".