Володин анонсировал новое ужесточение законодательства о мигрантах

На рассмотрение Государственной думы внесут ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики. Об этом рассказал в четверг, 8 января, председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Как отметил политик в своем Telegram-канале, предлагаемые меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в России.

Планируется, в частности, сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней для всех иностранцев, приехавших в Россию на срок более трех месяцев.

В случае принятия поправок медицинские организации обязаны будут направлять в МВД России сведения об оформленных заключениях, а в Роспотребнадзор — о выявлении инфекционного заболевания у мигранта, чтобы его оперативно депортировать.

При этом предлагается ввести административную ответственность за уклонение иностранцев от медицинского освидетельствования. Наказывать за это хотят штрафами с возможностью выдворения из России по решению суда.

Кроме того, законотворцы настаивают на жесткой уголовной ответственности за подделку документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Ранее Вячеслав Володин заявлял, что России не нужны новые граждане, которые занимают по отношению к нашему государству исключительно потребительскую позицию. Мигранты, желающие жить в России, обязаны соблюдать российское законодательство, знать русский язык, уважительно относиться к культуре и вере страны, в которую приехали.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, возглавляющий межведомственную комиссию по вопросам миграционной политики, заявил, что пребывание каждого мигранта в нашей стране должно быть абсолютно прозрачным, а каждый его шаг — виден административным и правоохранительным органам.