Российские бойцы демонстрируют новые успехи в зоне спецоперации. На Запорожском направлении идут штурмы в Степногорске и Приморском, которые расположены на левом берегу Днепра. От этих населенных пунктов до областного центра — около 15 километров.

Украинские боевики деморализованы. Большие потери у неонацистов и на Краматорском участке. Сорвана ротация.

Операторы БПЛА группировки "Восток" уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области. В ходе выполнения боевых задач операторы выявили пункты управления беспилотной авиацией противника в районах населенных пунктов Верхняя Терса и Староукраинка. В районе недавно освобожденного населенного пункта Лукьяновское, в результате точной работы операторов БПЛА нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.

Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" нанесли точные удары по позициям ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Расчет выдвинулся на огневую позицию ночью, когда наши операторы дронов при помощи камер, работающих в инфракрасном режиме, засекли передислокацию подразделений противника возле Орехова.

Также был обнаружен опорный пункт ВСУ в селе Чаривное Запорожской области, между Ореховым и Гуляйполем. Оттуда планировалось проводить контратаки на наши позиции. После артиллерии свою работу начинают штурмовики российской армии. Двое наших бойцов подходят к линии окопов, забрасывают в подземный переход гранаты, делают контрольные выстрелы. Но враг еще жив и огрызается. Тогда точно в блиндаж заводят ударный дрон, после чего противник наконец понимает, что сопротивление бесполезно и сдается.

В это время другая малая группа штурмует соседний опорный пункт. Его разносят из гранатометов, а потом просто подрывают противотанковой миной. Попытки ВСУ сдержать наступление российских бойцов при помощи дронов успехов не принесли.

Вместе с запорожским направлением наши силы ведут охват всей Краматорско-Славянской агломерации. С востока и северо-востока идет наступление на Славянск со стороны Северска и Лимана, на Краматорск — по трассе Константиновка — Дружковка — Краматорск.

Начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев рассказал, что на краматорском, константиновском и славянском направлениях поражено 33 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Также нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной, горно-штурмовой бригад и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Никифоровка, Славянск, Резниковка, Николаевка, Степановка и Констнатиновка.

Очевидно, что в попытках сдержать российскую армию в главной битве за Донбасс киевскому командование необходимо что-то предпринять. Пока оно идет по пути принудительного набора мужчин, способных держать оружие. Отсутствие мотивации и умений украинских генералов не волнует. На вопрос, почему сотрудники ТЦК не едут на фронт, людоловы ответить не могут. В Днепропетровске попытка задержать троих мужчин закончилась массовой дракой. О судьбе гражданских больше ничего неизвестно — люди в форме просто взяли их числом.