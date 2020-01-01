Убийство безоружной женщины правоохранителем спровоцировало протесты в США

Обстановка на улицах американского города Миннеаполис накаляется с каждым часом. Толпа протестующих поджигает флаги США. В силовиков летят все подвернувшиеся под руку предметы.

Волну гнева американцев спровоцировало видео, на котором 37-летняя Рене Николь Гуд за рулем внедорожника пытается наехать на сотрудника иммиграционной службы, а тот открывает огонь на поражение, хотя женщина безоружна.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Гуд "преследовала агентов ICE и препятствовала их работе в течение всего дня", игнорируя приказы выйти из машины. Действия женщины политик назвала попыткой убийства правоохранителя и актом внутреннего терроризма.

Вспыхнувшие после этого ЧП протесты напоминают события 2020 года. Тогда после смерти Джорджа Флойда по Соединенным Штатам прокатилась волна крупных митингов. Примечательно, что Рене Николь Гуд была застрелена всего в нескольких кварталах от места его смерти.

Администрация президента-республиканца Дональда Трампа назвала происходящее хорошо скоординированной акцией. Демократы требуют наказания для силовиков. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей критикует правоохранителей, не стесняясь в выражениях: "У меня есть сообщение для иммиграционной службы. Убирайтесь к черту из Миннеаполиса! Мы не хотим вас здесь видеть! Вы находитесь в этом городе на том основании, что должны обеспечивать безопасность, а делаете ровно противоположное!"

Стихийные митинги проходят и в Нью-Йорке. Часть демонстрантов выступили против действий американских властей в Венесуэле. Впрочем, сдавать назад Трамп явно не собирается. The Wall Street Journal пишет, что США разрабатывают план по установлению контроля над венесуэльской нефтью "на годы вперед". Белый дом надеется, что это позволит снизить цены на нефть до 50 долларов за баррель.

Согласно своему плану, Штаты намерены национализировать главную венесуэльскую госкомпанию по добыче нефти, чтобы контролировать большую часть запасов в Западном полушарии. На полученные от продажи черного золота средства, закупать Каракас будет продукцию только американского производства.

Сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи считает этот план безумием: "Они говорят о краже венесуэльской нефти под дулом пистолета на неопределенный срок в качестве рычага для микроменеджмента внутри страны. Масштаб и безумие этого плана просто поражают!"

Масштабные антиамериканские протесты охватили Панаму и Колумбию. Добровольно сдаваться Соединенным Штатам там не хотят. Президент Колумбии опубликовал в соцсетях картинку: на ней — национальные символы Колумбии и США, ягуар и орлан. Политик написал, что эксплуатация региона ради нефти приведет к варварству и третьей мировой войне.

В Вашингтоне неоднократно заявляли, что рассматривают Латинскую Америку как свой задний двор, что уж говорить об относительном соседе — Венесуэле. Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался однозначно: "Мы контролируем энергетические ресурсы и говорим режиму: "Вам разрешено продавать нефть, пока это служит национальным интересам Америки. Вам не разрешается продавать ее, если вы не можете служить национальным интересам Америки".

К прямой конфронтации с президентом США готовятся и европейские политики. Издание Politico пишет, что Брюссель согласен торговаться с Трампом: Гренландия, о которой так мечтает глава Белого дома, в обмен на гарантии безопасности для Украины.

Госсекретарь США Марко Рубио признался, что завладеть Гренландией "всегда было намерением Трампа, с самого начала". Глава внешнеполитического ведомства пообещал, что "на следующей неделе я встречусь с датчанами, мы это обсудим".

The Telegraph угрожающе пишет: в случае вторжения США в Гренландию Дания сначала будет стрелять, а потом задавать вопросы. Такие действия предусмотрены в руководстве для датских военных, изданном еще в 1952 году. Впрочем, эксперты сомневаются, что Копенгаген отважится на подобное обострение с Вашингтоном. Американский журналист Такер Карлсон сообщает, что Дональд Трамп увеличит военный бюджет США с одного триллиона долларов до полутора. Это, по мнению Карлсона, может свидетельствовать об одном: Соединенные Штаты серьезно готовятся к глобальной или региональной войне.