Аномальные снегопады прошли в нескольких регионах России

Сразу на несколько российских регионов обрушились аномальные снегопады. На Москву также надвигается балканский циклон "Фрэнсис". По прогнозам синоптиков, за день в столице выпадет более половины месячной нормы осадков.

Уже замело Нижний Новгород. На дорогах низкая видимость, гололед и аварии. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. На уборку улиц вышли более тысячи единиц спецтехники. Спасатели просят водителей по возможности отказаться от поездок на личных авто.

Самый сильный с начала зимы снегопад обрушился на Пермь. Высота сугробов за сутки вырастет на 15 сантиметров. Осадки прекратятся только днем 9 января.

Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае, а также в Крыму. Местами ожидаются ливни с грозами, порывы ветра до 25 метров в секунду.