Праздничная елка для детей героев СВО прошла в Таврическом дворце

В Таврическом дворце Санкт-Петербурга прошла праздничная елка для детей героев спецоперации. Волшебство начинается прямо с порога. Гостей встречают новогодние персонажи. Таврический дворец, парадный зал которого в конце XIX века был самым большим в Европе, наполнен таинством Рождества.

Трехлетний Давид не хочет слезать с папиных рук. Он появился на свет, когда Андрей ушел добровольцем в зону специальной военной операции. После ранения под Волчанском мужчину комиссовали. Теперь он дома. Для семьи, которая воспитывает пятерых детей, это первое совместное рождество. Татьяна Казанина призналась, что Новый год и Рождество без мужа и папы — "неполноценный праздник". Зато "сейчас у нас каждый день праздник, когда папа дома".

Под сводами Таврического дворца звучит академическая музыка — опера "Елочка". Библейский сюжет изложен языком танца и хрустальными голосами. Это не просто история, адаптированная для юных зрителей. Исполнители — тоже дети, участники лучших творческих коллективов Петербурга.

(Рождественская елка в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи государств проходит с 2022 года. Инициатором стала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Приглашения получают тысячи детей, жен и родителей участников специальной военной операции. Помощник спикера Совфеда Людмила Косткина напомнила: "Для этих детей, которые живут в ожидании все время добрых вестей, писем, звонков, — для них очень важно в Рождество ощутить вот такую доброту в этих залах".

На фронт они отправят весточку из дома. На мастер-классе дети своими руками делают милые сувениры и пишут отцам письма. Свою открытку Артем дарит маме. Папа погиб, но они вместе и помнят своего героя.

Екатерина отправит мужу фотографию сына у новогодней елки. Их самое заветное желание — чтобы в следующий раз они собрались здесь уже всей семьей.