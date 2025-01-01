Собянин рассказал, что ждет гостей следующей Московской музейной недели

Более одного миллиона посетителей объединила Московская музейная неделя в 2025 году. С начала этой акции в 2019 году гостями выставок стали около 5,5 миллиона человек. Об этом рассказал в четверг, 8 января, мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале, в завершившемся 2025 году горожане смогли познакомиться с экспозициями почти 100 площадок московских музеев и выставочных залов. Жителям и гостям столицы представили уникальные произведения искусства различных эпох.

Следующая музейная неделя пройдет с 12 по 18 января. В программе — выставка "Индия. Ткань времени" в музее-заповеднике "Царицыно" и интерактивная экспозиция "Жужжащий мир" в "Биокластере" на ВДНХ. Появится шанс посетить музей "Дом Бурганова", который частично откроется после ремонта в январе.

Для бесплатного визита в музей требуется оформить электронный билет в сервисе "Мосбилет" с использованием Mos ID. При входе в музей достаточно показать билет или соответствующий QR-код в одном из городских мобильных приложений. Льготы для определенных категорий граждан сохраняются, необходим подтверждающий право на льготу документ.

Московская музейная неделя — популярная городская акция, которая позволяет бесплатно посетить столичные музеи и представленные в них выставки. В третью неделю каждого месяца музеи, подведомственные Департаменту культуры города Москвы, работают бесплатно в специально определенный день. При этом десять музеев в режиме эксперимента установили плавающие дни — разные дни недели в разные месяцы.

Тем временем в столице продолжается строительство центра "ВДНХ Экспо", который обещает стать одной из крупнейших площадок России. Три павильона будут соединены между собой проходными галереями. Чтобы посетить разные выставки и мероприятия, не придется даже выходить на улицу. Бесколонные пролетные залы подойдут для проведения любых масштабных мероприятий: конгрессы, конференции, всевозможные выставки.

1 декабря 2025 года Сергей Собянин открыл новый музейно-выставочный центр на юге Москвы. "Зиларт" представляет собой современное культурное пространство без постоянной экспозиции. Выставка будет постоянно обновляться. Например, в рамках проекта "Африканское искусство: боги, предки, жизнь" можно увидеть около тысячи артефактов, посвященных традиционному искусству народов Западной и Центральной Африки.