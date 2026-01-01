Собянин: Работы на 20 площадках КРТ начнутся в Москве в 2026 году

В 2026 году столичные власти начнут работы еще на 20 площадках в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал в четверг, 8 января, мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале, в 17 районах столицы построят около 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости что почти в пять раз превышает показатель 2025 года. Более 880 тысяч квадратных метров возведут для реализации программы реновации, около 383 тысяч квадратных метров — под общественно-деловые центры и производственные объекты.

В частности, в Войковском районе на территории бывшей промзоны Братцево строят жилой квартал. Там же запланировано возведение школы на 750 учеников, детского сада на 325 воспитанников, физкультурно-оздоровительного комплекса и парка-бульвара.

Благодаря проектам КРТ, к реализации которых приступили в 2025 году, в Москве появятся также шесть медицинских объектов медицины и восемь ФОК.

Ранее Сергей Собянин рассказал о крупных проектах по благоустройству, реализованных в четырех районах на юго-востоке Москвы. Например, в Лефортове благоустроили парк Казачьей славы и привели в порядок три сквера: на Красноказарменной площади, рядом с Главным военным клиническим госпиталем имени Бурденко, а также у станции "Авиамоторная" Третьего центрального диаметра.

Москва по-прежнему активно помогает восстанавливаться городам-побратимам — Донецку и Луганску. Столичные специалисты привели в порядок более тысячи километров инженерных сетей и двух с половиной миллионов квадратных метров дорог. В Донецке идут работы по восстановлению поврежденных во время обстрелов домов. В Луганске завершается ремонт музыкальной школы.