Захарова объяснила, что ждет западные военные объекты на Украине

Военные подразделения и объекты западных государств в случае появления на Украине будут рассматриваться российской армией как законные боевые цели. С таким предупреждением выступила в четверг, 8 января, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как подчеркнуло внешнеполитическое ведомство, размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, которая представляет прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы.

Комментируя планы ряда стран Запада по дальнейшей милитаризации Украины, Захарова напомнила: российские власти не единожды озвучивали на самом высоком уровне, что западные военнослужащие и армейская инфраструктура на Украине станут законными мишенями для ВС России.

Мирное решение конфликта на Украине возможно исключительно на основе устранения его первопричин, возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу, ее демилитаризации и денацификации, соблюдения всех прав и свобод русскоязычных граждан. Однако новые милитаристские декларации "коалиции желающих" и Киева формируют "ось войны", подчеркивается на официальном сайте МИД России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что позиция нашего государства последовательна и понятна: никаких иностранных контингентов на украинской территории быть не должно. Говоря об идее "коалиции желающих" направить на Украину военных после заключения мирного договора якобы для мониторинга соблюдения режима прекращения огня, Песков отметил, что это "предмет для обсуждения".

Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что киевский режим не должен в одиночку "сдерживать Москву", а потому рассчитывает на помощь союзников. Чиновник отметил, что "здесь должны присутствовать представители других стран, которые в этом заинтересованы".