МИД России обвинил США в неоколониальных замашках после захвата танкера

Министерство иностранных дел России выражает серьезную обеспокоенность в связи с незаконной силовой акцией против нефтяного танкера "Маринера", осуществленной Вооруженными силами США 7 января.

Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его официальном сайте, судно "Маринера", получившее 24 декабря временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации, осуществляло мирный проход в международных водах Северной Атлантики в направлении одного из российских портов.

США не раз получали достоверную информацию о российской принадлежности судна и его гражданском мирном статусе. Ни сомнений в этом, ни оснований рассуждать о якобы "ложном флаге" у Вашингтона не было, подчеркивает МИД России.

Однако это не помешало американским военным несколько недель преследовать танкер, а затем высадиться на него и фактически захватить. Россия рассматривает это как грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства.

Россия отвергает неоколониальные замашки США, считая ссылки на американское санкционное законодательство несостоятельными, а также требует вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении "Маринеры".

Ранее сообщалось, что двое членов экипажа "Маринеры" являются гражданами России. Официальная Москва заверила, что возьмет на себя все вопросы защиты сограждан, а также потребовала от американской стороны достойного обращения с россиянами и предоставления им возможности вернуться на родину.

Что касается получения танкером в конце 2025 года права ходить под российским флагом, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что захваченный танкер только притворялся российским, чтобы обойти американские санкции в отношении Ирана и Венесуэлы. Попытки обхода рестрикций караются законодательством Соединенных Штатов — экипажу "Маринеры" грозит уголовное преследование.