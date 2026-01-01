Собянин: Реконструкция школы №2073 завершится в первой половине 2026 года

Подходят к завершению работы по реконструкции школы №2073 в столичном районе Вороново. Об этом рассказал в четверг, 8 января, мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале, уже возведен новый корпус для 300 ребят основной и старшей школы. В старом корпусе 1972 года постройки усилят и заменят элементы устаревшей конструкции, полностью заменят наружные и внутренние инженерные сети. Особое внимание уделено отделке помещений — используют только износостойкие и экологически безопасные материалы.

В обновленном корпусе будут учиться школьники с первых по пятые классы. 1–В здании предусмотрены кабинеты психолога и логопеда, спортзал для начальной школы и лабораторно-исследовательский комплекс.

На пришкольной территории появятся игровые площадки, зоны отдыха и кустарники. Новый и реконструируемый корпуса школы соединят теплым переходом на уровне второго этажа.

Ранее Сергей Собянин отмечал, что столичные власти продолжают работу по сохранению и укреплению позиций Москвы как одного из мировых лидеров по качеству школьного образования. Вся эта работ ведется для того, чтобы каждый ребенок в столице мог учиться и развиваться в современной комфортной среде.

В частности, школа №1507 в столичном районе Теплый Стан, построенная более полувека назад, после реконструкции откроется в новом учебном году. В рамках работ не забудут и про прилегающую территорию. Там появятся беговые дорожки, площадки для прыжков в длину, баскетбола, мини-футбола и настольного тенниса. Очень любят этот стадион и взрослые местные жители, поэтому на этой площадке развивают также "Московское долголетие".