ЕК объяснила, последует ли Европа примеру США в отношении российских танкеров

Государства — члены Европейского союза должны самостоятельно решать, следовать ли примеру Соединенных Штатов в отношении российских танкеров. Такое заявление сделала в четверг, 8 января, официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

Высказываясь о действиях американских военных по захвату танкера "Маринера", следовавшего под российским флагом, чиновница заявила, что Евросоюз разделяет "общую цель введения санкций против теневого флота и борьбы с уклонением от них".

От конкретного ответа на вопрос о том, допускает ли санкционный режим Евросоюза подобные задержания судов, Хиппер уклонилась. Она заявила, что задержание танкеров для проведения инспекций находится в компетенции стран ЕС, а не Еврокомиссии, сообщает ТАСС.

Что касается включения судна в список "теневого флота России", в котором значится уже 597 наименований, это означает лишь запрет на заход в порты Евросоюза, а также оказание услуг со стороны европейских банков и страховых компаний. Задержание судна и арест экипажа при этом не предполагаются.

Ранее российское Министерство иностранных дел охарактеризовало действия военных США как грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства. Россия отвергает неоколониальные замашки США, считая ссылки на американское санкционное законодательство несостоятельными, подчеркнуло ведомство.

При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что танкер "Маринера" незаконно транспортировал нефть Венесуэлы в нарушение санкций Соединенных Штатов — якобы именно за это судно задержали, а его экипаж хотят привлечь к уголовной ответственности.