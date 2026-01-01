Собянин: До 950 человек вмещает обновленный каток в парке "Сокольники"

Парк "Сокольники" встретил 2026 год обновленным. Об этом рассказал в четверг, 8 января, мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале, после завершения второго этапа комплексного благоустройства полностью преобразилась партерная зона парка — от арки Главного входа до Фестивальной площади.

Появились навесы, павильоны общепита, качели и различные малые архитектурные формы. Для детей и подростков обустроили современные тематические игровые зоны.

В павильоне спортивно-досугового центра "Орбита" снова открылись батутный центр, киберклуб и скейт-парк.

На обновленной Фестивальной площади открылся модернизированный каток "Лед" — с новым бортом с динамической подсветкой, двумя пунктами проката, сценой и зимним декором. Площадь катка превышает пять тысяч квадратных метров, одновременно здесь могут кататься до 950 человек.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что для любителей зимнего спорта и активного времяпрепровождения в столице организовали более 700 километров лыжных трасс. Самые протяженные — в Измайловском парке, Битцевском лесопарке и "Лосином острове". Для москвичей и гостей столицы проводят разнообразные мероприятия, в том числе семейные.

20 декабря на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино" прошел большой праздник для любителей активного отдыха – День ориентирования "Рогейн: по следам культуры". Рогейн – это вид спортивного ориентирования, в котором участники сами прокладывают себе дистанцию на местности, исходя из своей стратегии и тактики. В личном зачете участвовать можно было с 14 лет. В "Семейном рогейне" соревновались команды численностью от двух до пяти человек.