Ликвидировал дроны противника: подвиг на передовой Сабиржана Асамбаева

Рядовой Михаил Степанец во время штурма вражеского опорного пункта под прикрытием товарищей незаметно обошёл с фланга огневую точку противника. Используя личное стрелковое оружие и ручные гранаты, он уничтожил нескольких боевиков. Наши военные захватили форпост без потерь среди личного состава.

Младший сержант Сабиржан Асамбаев вместе со своим расчётом оказывал огневую поддержку нашим мотострелкам и заметил приближающиеся вражеские ударные беспилотники. По команде Сабиржана личный состав занял подготовленные точки и под управлением командира орудия ликвидировал все дроны. А затем сменил позицию и продолжил выполнять задачу, уничтожив оружие и живую силу ВСУ.