Очередной успех российских бойцов в Днепропетровской области: освобождён крупный населённый пункт Братское. Военные действовали по хорошо отработанной тактике, против которой ВСУ ничего не могут противопоставить. Первыми удар нанесли дроны, затем была мощная артподготовка. Российские "Грады" стерли с лица земли позиции боевиков.

Активные боевые действия идут и в Харьковской области. Российский триколор теперь и в населённом пункте Подолы. Он находится всего в нескольких километрах от Купянска-Узлового. Штурмовики подавили основные точки сопротивления, уничтожили личный состав и десятки единиц техники западного производства.

Населённый пункт имел огромное значение для противника. Его потеря осложняет логистику ВСУ в приграничной зоне Харьковской области. А для российской армии, наоборот, открываются новые возможности для наступления.

Несмотря на огромные потери, ВСУ продолжают попытки контратаковать в районе Купянска. Но каждая подобная вылазка оборачивается трагедией для противника.

Сейчас наши силы берут в окружение Славянско-Краматорскую агломерацию. С востока и северо-востока идёт наступление на Славянск со стороны Северска и Лимана. На Краматорск наступают по трассе Константиновка - Дружкова - Краматорск.